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01:30, 8 февраля 2025Бывший СССР

Зеленского высмеяли за контракты ВСУ для 18-летних украинцев

Захарова высмеяла Зеленского за контракты ВСУ для 18-летних украинцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла решение президента Украины Владимира Зеленского разработать контракты Вооруженных сил страны (ВСУ), позволяющих отправлять на фронт 18-летних украинцев восполнения боевых потерь на фронте. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Часть сделки по редкоземельному металлу — цинку», — намекнула дипломат на материал, из которого делают гробы для военных.

Ранее Зеленский заявил, что Киев прорабатывает «выгодные контракты» в ВСУ для молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет. По его словам, данным вопросом занимаются боевые бригады совместно с министерством обороны страны. Украинский лидер уточнил, что это будет специальный контракт на год. «Будет много преимуществ... Также очень высокое денежное довольствие», — добавил он.

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости получить от Украины полезные ископаемые, связывая это с возможной сделкой. «Мы говорим Украине, что у них есть ценные редкоземельные металлы, и нам нужны гарантии», — сказал глава Белого дома.

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