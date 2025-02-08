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14:44, 8 февраля 2025Культура

Жена народного артиста СССР Стриженова рассказала о его самочувствии

Народный артист СССР Олег Стриженов проходил в больнице плановое обследование
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Олег Стриженов

Олег Стриженов . Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист СССР 95-летний Олег Стриженов чувствует себя хорошо, ничего серьезного у него нет. Об этом ТАСС заявила его супруга Лионелла Стриженова.

По ее словам, актер находился в больнице на плановом обследовании, никаких страшных диагнозов у него нет.

7 февраля сообщалось, что у Олега Стриженова случился инфаркт головного мозга — ишемический инсульт. Ему потребовалась госпитализация из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Медики смогли стабилизировать состояние актера. Эту информацию подтвердил его сын актер и режиссер Александр Стриженов.

Олег Стриженов известен по ролям в таких фильмах, как «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Юность Петра», «Пиковая дама» и другие.

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