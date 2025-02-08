Жена народного артиста СССР Стриженова рассказала о его самочувствии

Народный артист СССР Олег Стриженов проходил в больнице плановое обследование

Народный артист СССР 95-летний Олег Стриженов чувствует себя хорошо, ничего серьезного у него нет. Об этом ТАСС заявила его супруга Лионелла Стриженова.

По ее словам, актер находился в больнице на плановом обследовании, никаких страшных диагнозов у него нет.

7 февраля сообщалось, что у Олега Стриженова случился инфаркт головного мозга — ишемический инсульт. Ему потребовалась госпитализация из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Медики смогли стабилизировать состояние актера. Эту информацию подтвердил его сын актер и режиссер Александр Стриженов.

Олег Стриженов известен по ролям в таких фильмах, как «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Мой любимый клоун», «Юность Петра», «Пиковая дама» и другие.