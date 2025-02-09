Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:23, 9 февраля 2025Россия

Большинство россиян поддержали сухой закон для молодежи

Superjob: Двое из трех россиян поддерживают сухой закон для лиц моложе 21 года
Вячеслав Агапов

Фото: Nordroden / Shutterstock / Fotodom  

Большинство россиян поддержали ужесточение норм продажи алкоголя для молодежи. Об этом со ссылкой на результаты опроса портала Superjob сообщает «Газета.Ru».

Сухой закон для граждан моложе 21 года одобрили двое из трех респондентов (65 процентов). Каждый пятый (20 процентов) выступил против запрета покупки алкоголя, прочие не определились. Из числа лиц, не употребляющих спиртное, семеро из десяти поддержали инициативу Следственного комитета России (СКР). Среди граждан от 35 до 46 лет идею одобряют чаще (71 процент) молодежи и более старшего поколения.

Самую большую поддержку предложению ужесточить правила продажи спиртного оказали женщины (73 против 58 процентов). Среди тех, кто выступает против, звучали опасения насчет расцвета самогоноварения и контрафактных продаж алкоголя «из-под полы».

Запретить продажу алкоголя людям младше 21 года предложил глава СКР Александр Бастрыкин. По его мнению, это поможет избежать алкоголизма среди молодежи. Он подчеркнул, что речь идет о любом алкоголе, в том числе пиве. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль поддержал инициативу о запрете продажи алкоголя до 21 года при условии, если мера будет работать.

«Конечно же, нужно еще убрать алкогольную продукцию из магазинов, где продается продукция питания, то есть сделать отдельные алкомаркеты, и [отдать] под полный государственный контроль или государственную монополию изготовление спирта», — пояснил депутат.

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер раскритиковал инициативу. Вместо неэффективных запретов нужно понять, «почему пьют так много, почему такой высокий уровень алкоголизма», пояснил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным. По итогу переговоров он раскрыл отношение президента РФ к конфликту на Украине

      Россиянин проиграл австралийцу на турнире UFC

      Причину проблем Украины с газоснабжением объяснили

      Трамп поручил организовать встречи по урегулированию на Украине

      Крупный российский курортный город остался без воды

      Большинство россиян поддержали сухой закон для молодежи

      Росавиация сняла временные ограничения в аэропорту Пулково

      МЧС столкнулось с проблемой при вызволении севшего на мель сухогруза Китая на Сахалине

      Вильфанд спрогнозировал высокое атмосферное давление в Москве до 12 февраля

      Финского наемника приняли в ряды «Азова»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше