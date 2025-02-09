Европейские правые партии решили «сделать Европу снова великой»

Европейские правые партии решили изменить Евросоюз

Европейские правые партии поддержали инициативы американского президента США Дональда Трампа и решили коренным образом изменить Европейский союз. Об этом их представители заявили на съезде в Мадриде, пишет The New York Times.

На встрече присутствовали лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен, Герт Вилдерс из нидерландской крайне правой Партии свободы, вице-премьер Италии Маттео Сальвини и другие видные правые политики. Все они выступили против нелегальной миграции, гендерного «разнообразия» и «зеленой повестки».

«Торнадо Трампа изменило мир всего за пару недель. Вчера мы были еретиками, теперь мы мейнстрим», — заявил со сцены премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Участники митинга выбрали его лозунгом «Сделаем Европу снова великой», подражая лозунгу Дональда Трампа — «Сделаем Америку снова великой». По их мнению, Европейский союз требует перемен. «Евросоюз — это насос, который работает в обратном направлении. Он высасывает суверенитет из наших государств, чтобы институционализировать бессилие», — объяснила Ле Пен.

В своих выступлениях представители правых партии раскритиковали «либеральных фашистов», которые заменили христианскую цивилизацию «больной сатанинской утопией», а также поддержали решение американского президента ввести санкции против Международного уголовного суда и его инициативу выйти из Всемирной организации здравоохранения.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов к потенциальным вызовам со стороны новой американской администрации. «Европа готова к жесткому, но конструктивному диалогу с США в условиях растущей неопределенности», — отметила она.

