Фон дер Ляйен призвала ЕС взять в свои руки оборону

Фон дер Ляйен: Пришло время ЕС взять вопросы обороны и безопасности в свои руки

Европейскому союзу (ЕС) пришло время взять вопросы обороны и безопасности в «свои руки» и не полагаться на какие-либо силы извне. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

«Помимо защиты инфраструктуры, пришло время — и даже давно пора — взять нашу безопасность и оборону в свои руки. НАТО остается основой нашей обороны. Но очевидно, что нам нужна общеевропейская оборона», — рассказала глава Еврокомиссии.

Об этом политик заявила в Литве во время мероприятия по случаю решения стран Прибалтики выйти из энергетической системы, соединявшей их с Белоруссией и Россией (БРЭЛЛ) и полностью переключиться на остальные страны Евросоюза.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в середине марта представит план укрепления обороны Евросоюза, предполагающий значительное увеличение оборонных расходов. По ее словам, сообщество должно тратить на оборону больше средств и делать ее более эффективной вместе и быть готов выступать вместе в случае возникновения споров с США.