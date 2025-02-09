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12:42, 9 февраля 2025Россия

Минобороны отчиталось о поражении военных аэродромов на Украине

Минобороны: Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов на Украине
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по инфраструктуре военных аэродромов на территории Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удар по аэродромам нанесли оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Помимо этого, они же нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли, который обеспечивал работу военно-промышленного комплекса (ВПК).

В зоне СВО российские военные также ударили по скоплениям живой силы и техники в 147-ми районах боевых действий. Они взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР — Орехово-Васильевка.

7 февраля Минобороны сообщило, что с 1 по 7 февраля Вооруженные силы (ВС) России нанесли восемь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и связанной с ним инфраструктуре

ЖЗЛ
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