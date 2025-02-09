Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:51, 9 февраля 2025Мир

На Западе рассказали о возможных последствиях решений Трампа

CNN: Решения Трампа ставят под угрозу отношения США с Евросоюзом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Последние решения президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ставят под угрозу долгие и тесные взаимоотношения между Штатами и Европой. Такое мнение выразил журналист Роб Пичета для CNN.

«Иррациональные геополитические интервенции Трампа могут привести к глобальной изоляции США от их политических союзников. Заявления Трампа о Газе могут только ускорить этот процесс», — считает эксперт.

Он также отметил, что европейские лидеры, критикуя заявления Трампа, опасаются непредсказуемой ответной реакции Вашингтона. В качестве яркого примера журналист привел Великобританию, которая нуждается в хороших отношениях с США для развития своей экономики.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС подготовился к возможному вводу пошлин на импорт европейских товаров в США. Страны будут проводить прагматичную политику и вести переговоры, если возникнет такая необходимость, отметила она.

До этого Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза. Ранее Белый дом подтвердил планы Трампа ввести пошлины против Мексики, Канады и Китая.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиян предупредили об изъятии заброшенных участков

      Трамп лишил Блинкена и ряд американских чиновников доступа к секретным сведениям

      Шестилетняя девочка выпала из окна девятого этажа в Новой Москве

      На Западе рассказали о возможных последствиях решений Трампа

      В Перу десятки женщин освободили из сексуального рабства

      Ким Чен Ын обвинил США в затягивании украинского конфликта

      Иранские военные призвали власти отменить религиозный запрет на ядерное оружие

      Землетрясение произошло у Каймановых Островов

      Беспилотники атаковали российский город

      На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за инцидента с китайским сухогрузом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше