Названа причина разлива нефти в российском регионе

Разлив нефти в Самарской области произошел из-за коррозии трубопровода

Раскрыта причина разлива нефти в Красноярском районе Самарской области. Соответствующее сообщение опубликовал глава районной администрации Юрий Гориянов во «Вконтакте».

«Согласно информации ЕДДС (Единой дежурной диспетчерской службы), утечка произошла из-за последствий коррозии трубопровода», — говорится в сообщении. Гориянов также подчеркнул, что «постороннего вмешательства не обнаружено».

Ранее было опубликовано видео с разлившейся по земле в Самарской области нефтью. Уточнялось, что пострадавших в результате инцидента нет.