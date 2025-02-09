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19:31, 9 февраля 2025Экономика

Названа причина разлива нефти в российском регионе

Разлив нефти в Самарской области произошел из-за коррозии трубопровода
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Раскрыта причина разлива нефти в Красноярском районе Самарской области. Соответствующее сообщение опубликовал глава районной администрации Юрий Гориянов во «Вконтакте».

«Согласно информации ЕДДС (Единой дежурной диспетчерской службы), утечка произошла из-за последствий коррозии трубопровода», — говорится в сообщении. Гориянов также подчеркнул, что «постороннего вмешательства не обнаружено».

Ранее было опубликовано видео с разлившейся по земле в Самарской области нефтью. Уточнялось, что пострадавших в результате инцидента нет.

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