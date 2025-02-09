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14:16, 9 февраля 2025Экономика

Разлив нефти в российском регионе попал на видео

В Самарской области разлив нефти после прорыва трубопровода попал на видео
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

В Красноярском районе Самарской области прорвало нефтепровод. Разлившаяся по земле нефть попала на видео, которое опубликовало издание 63.RU.

На кадрах, снятых очевидцем, видно залитую нефтью местность. В МЧС сообщили, что причиной произошедшего является авария на внутрипромысловом нефтепроводе Белозерско-Чубовского месторождения.

Уточняется, что пострадавших в результате инцдента нет. «На 9 февраля запланированы работы по вывозу и рекультивации загрязненного грунта», — рассказали в областном МЧС.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке произошел пожар на стройке.

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