Разлив нефти в российском регионе попал на видео

В Самарской области разлив нефти после прорыва трубопровода попал на видео

В Красноярском районе Самарской области прорвало нефтепровод. Разлившаяся по земле нефть попала на видео, которое опубликовало издание 63.RU.

На кадрах, снятых очевидцем, видно залитую нефтью местность. В МЧС сообщили, что причиной произошедшего является авария на внутрипромысловом нефтепроводе Белозерско-Чубовского месторождения.

Уточняется, что пострадавших в результате инцдента нет. «На 9 февраля запланированы работы по вывозу и рекультивации загрязненного грунта», — рассказали в областном МЧС.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке произошел пожар на стройке.