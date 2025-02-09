Разлив нефти в российском регионе попал на видео

В Красноярском районе Самарской области прорвало нефтепровод. Разлившаяся по земле нефть попала на видео, которое опубликовало издание 63.RU.
На кадрах, снятых очевидцем, видно залитую нефтью местность. В МЧС сообщили, что причиной произошедшего является авария на внутрипромысловом нефтепроводе Белозерско-Чубовского месторождения.
Уточняется, что пострадавших в результате инцдента нет. «На 9 февраля запланированы работы по вывозу и рекультивации загрязненного грунта», — рассказали в областном МЧС.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке произошел пожар на стройке.