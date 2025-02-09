Названы лучшие упражнения для получения рельефного пресса за месяц

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для получения рельефного пресса за месяц. Ее слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовала делать скручивания, планку колени к локтям, боковые касания стоп, а также лодочку. Для выполнения последнего нужно лечь на спину, вытянув руки над головой и выпрямив ноги. Затем необходимо поднять руки и ноги примерно на 15 сантиметров от пола и задержаться в таком положении.

Далее следует делать складку, велосипед и катание носков. Для последнего нужно лечь на пол, вытянув ноги к потолку. Далее следует оторвать лопатки от пола и, напрягая пресс, потянуться руками к стопам.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.