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14:14, 9 февраля 2025Спорт

Названы лучшие упражнения для получения рельефного пресса за месяц

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock / Fotodom  

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для получения рельефного пресса за месяц. Ее слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовала делать скручивания, планку колени к локтям, боковые касания стоп, а также лодочку. Для выполнения последнего нужно лечь на спину, вытянув руки над головой и выпрямив ноги. Затем необходимо поднять руки и ноги примерно на 15 сантиметров от пола и задержаться в таком положении.

Далее следует делать складку, велосипед и катание носков. Для последнего нужно лечь на пол, вытянув ноги к потолку. Далее следует оторвать лопатки от пола и, напрягая пресс, потянуться руками к стопам.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

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