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16:22, 9 февраля 2025Интернет и СМИ

Популярный российский блогер раскрыл настоящее имя сына

Блогер Евгений Кулик заявил, что третьего сына назвали Матвей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярный российский блогер Евгений Кулик, который недавно стал отцом в третий раз, раскрыл имя сына. Он высказался на эту тему в эфире программы «Шоу Воли», пишет The Voice.

Блогер опроверг информацию о том, что назвал ребенка Лотереем. «Сейчас, оказывается, в роддоме не дают свидетельство. Нужно идти в МФЦ. Она сходила, возвращается. И вот. Матвей. Жена сама так решила. Вернулась из МФЦ с Матвеем», — поделился он.

О том, что у блогера родился трертий ребенок, стало известно в конце января.

Евгений Кулик и Ригина Гайсина женаты с 2018 года. В 2020-м у пары родилась дочь София, в 2022-м — сын Федор. Блогер стал известен благодаря сериалу «Остров», фильму «Я худею!», а также юмористическим роликам в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На его аккаунт в соцсети подписаны 3,1 миллиона человек.

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