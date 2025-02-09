Премьер Японии заявил о нежелании строить заводы в США при Байдене

Премьер Исиба: Японские компании не хотели строить заводы в США при Байдене

Японские компании не хотели строить заводы на территории США во время президентства Джо Байдена. Об этом заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба в эфире телеканала NHK.

По его словам, представители японского автопрома смогли добиться понимания со стороны нынешнего президента США Дональда Трампа.

«Несколько производителей при Байдене не росли, конечно, они инвестировали, но когда пришел Трамп, разные японские автопроизводители объявили, что будут создавать завод вот тут и вот там. То есть вот столько создадут рабочих мест», — подчеркнул Исиба.

Ранее агентство Reuters сообщало, что для налаживания отношений с президентом США Дональдом Трампом власти Японии могут поддержать строительство газопровода на территории Аляски длиной более 1000 километров и стоимостью 44 миллиарда долларов, хотя не нуждаются в нем.