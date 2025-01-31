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12:46, 31 января 2025Экономика

Япония нашла способ успокоить Трампа

Reuters: Япония может поддержать ненужный ей газопровод на Аляске ради Трампа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Для налаживания отношений с президентом США Дональдом Трампом власти Японии могут поддержать строительство газопровода на территории Аляски длиной более тысячи километров и стоимостью 44 миллиарда долларов, хотя не нуждаются в нем. Об этом со ссылкой на нескольких японских чиновников, говоривших на условиях анонимности, сообщает Reuters.

Ожидается, что Трамп и премьер-министр Японии Сигэру Исиба встретятся уже на следующей неделе. Не исключено, что глава Белого дома поднимет вопрос о проекте, который считает ключевым для процветания и безопасности США.

Идея добычи газа на Аляске, а после перенаправление его на побережье, сжижение и продажа азиатским потребителям вызывает сомнения у Токио из-за экономики проекта. Дело в том, что стоимость поставок окажется выше, чем у других источников топлива.

Тем не менее для Японии может быть выгоднее включить газопровод в сделку и таким образом избежать угрозы введения тарифов. Трамп настаивает на сокращении торгового дефицита в 56 миллиардов долларов, и среди других вариантов Токио рассматривает инвестиции в обрабатывающую промышленность США и увеличение расходов на оборону.

Исиба в пятницу, 31 января, отметил в парламенте, что есть вещи, которые страна должна запросить у США в плане стабильных поставок энергии, но не уточнил, о чем идет речь. Япония уже имеет широкий доступ к СПГ, более того, в прошлом ее компании продали на внешний рынок 38 миллионов тонн излишков. Однако с помощью нового проекта страна сможет окончательно отказаться от российского газа, на который приходится около десяти процентов.

Ранее главный экономист правительства Японии Томоко Хаяси предупредила, что повышение пошлин в рамках новой торговой войны США и Китая негативно скажется на японской экономике.

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