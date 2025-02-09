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08:24, 9 февраля 2025Россия

Пять россиянок госпитализировали после процедуры ЭКО

РЕН ТВ: 5 женщин оказались в больнице после процедуры ЭКО в Москве
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Пять женщин оказались в инфекционной больнице после проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в одной из московских клиник. О госпитализации россиянок сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что у всех пострадавших проявились одинаковые симптомы: лихорадка и сепсис. Супруг одной из госпитализированных женщин — Вадим — рассказал, что его жена обращалась в клинику во второй раз. При этом первая процедура прошла по плану.

«Я планирую разбираться с ситуацией, хочу понять, что там произошло. В первый раз все было нормально. В клинике был еще один случай, у девушки такие же симптомы. Может, это как-то связано с ошибкой клиники», — рассказал мужчина.

Он отметил, что состояние супруги оценивается как тяжелое, а врачи не дают обнадеживающих прогнозов.

Ранее сообщалось, что расследование дела пластического хирурга Екатерины Лонской, у которой практически лишилась зрения пациентка, завершено. Ей предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

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