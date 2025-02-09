Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:07, 9 февраля 2025Силовые структуры

Российские следователи начали проверку из-за севшего на мель китайского сухогруза

На Сахалине проводится проверка по факту инцидента с китайским сухогрузом
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

На Сахалине проводится проверка по факту инцидента с китайским сухогрузом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Китайское грузовое судно «Анг Янг-2», перевозящее топливо, село на мель недалеко от порта Невельск в Невельском районе Сахалина. Оно получило пробоину, но разлива топлива пока не зафиксировано. На борту сухогруза находятся 20 членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.

Судно нагружено 56 тоннами дизельного топлива, 706 тоннами мазута и 1000 тоннами угля. В настоящее время сотрудники МЧС прорабатывают стратегию по спасению корабля и снятия его с мели. Но пока нет возможности оценить масштабы проблемы и серьезность пробоины, так как китайская команда не может объясниться со спасателями даже с помощью переводчика.

Сахалинским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта») УК РФ.

Ранее сообщалось, что на Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за инцидента с китайским сухогрузом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали слова Трампа о разговоре с Путиным

      В Раде обвинили Зеленского в сокрытии потерь ВСУ ради обогащения

      В Совфеде оценили вероятность выхода США из ООН

      Разлив нефти в российском регионе попал на видео

      Названы лучшие упражнения для получения рельефного пресса за месяц

      Москвичка застряла в лифте на полтора часа и начала терять сознание

      Блогерша описала рынок в Мексике фразой «перенесло в детство в России»

      Точку сбора ВСУ для прорыва в Россию нашли на кладбище

      Житель Запорожья просидел дома больше двух лет из-за страха мобилизации

      Жительница Италии пришла на выставку и случайно повредила картину эпохи Возрождения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше