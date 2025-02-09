Российские следователи начали проверку из-за севшего на мель китайского сухогруза

На Сахалине проводится проверка по факту инцидента с китайским сухогрузом

На Сахалине проводится проверка по факту инцидента с китайским сухогрузом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Китайское грузовое судно «Анг Янг-2», перевозящее топливо, село на мель недалеко от порта Невельск в Невельском районе Сахалина. Оно получило пробоину, но разлива топлива пока не зафиксировано. На борту сухогруза находятся 20 членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.

Судно нагружено 56 тоннами дизельного топлива, 706 тоннами мазута и 1000 тоннами угля. В настоящее время сотрудники МЧС прорабатывают стратегию по спасению корабля и снятия его с мели. Но пока нет возможности оценить масштабы проблемы и серьезность пробоины, так как китайская команда не может объясниться со спасателями даже с помощью переводчика.

Сахалинским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта») УК РФ.

Ранее сообщалось, что на Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за инцидента с китайским сухогрузом.