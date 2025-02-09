Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:57, 9 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные построили антидроновый коридор под Часовым Яром

Российские военные построили антидроновый логистический коридор под Часовым Яром
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России построили специальный логистический антидроновый коридор в зоне СВО, который позволяет перебрасывать технику. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Тоннель располагается под Часовым Яром — он защищает технику от FPV-дронов плотной сеткой. Его протяженность составляет около двух километров, благодаря чему техника, а также военнослужащие оказываются надежно защищены.

7 февраля стало известно, что российские военные взяли под контроль большую часть Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), в частности, под их контроль перешли расположенные в городе больница и стадион.

До этого стало известно, что подразделения армии России продвигаются в центре Часова Яра и по флангам населенного пункта. Сообщалось, что российские войска имели тактические успехи в микрорайоне «Новосеверный» и южнее урочища Долгое-2.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Могу чего-то не знать». Трамп заявил, что поговорил с Путиным. Как на это отреагировали в Кремле?

      Популярный российский блогер раскрыл настоящее имя сына

      Над тренирующей ВСУ базой в Германии заметили неопознанные дроны

      В российском регионе депутат попал в ДТП и не выжил

      В Абхазии нашли тело пропавшего россиянина

      Внедорожник увернулся от удара украинского дрона-камикадзе и попал на видео

      Москвичам пообещали морозы в конце февраля

      В Греции опровергли угрозу тюрьмы для российского футболиста

      У севшего на мель на Сахалине китайского сухогруза нашли две пробоины

      Российские военные построили антидроновый коридор под Часовым Яром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше