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07:42, 9 февраля 2025Мир

Российский постпред заявил о необычном поведении американских дипломатов

Постпред Гатилов: Делегация США теперь избегает участия в полемике на заседаниях
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Делегация Соединенных Штатов избегает участия в полемике, это сильно отличается от прежней активности дипломатов. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, пишет ТАСС.

Он высказал мнение, что подобная перемена связана с возвращением на пост президента Дональда Трампа. Из-за его инициатив царят «полная неопределенность и непонимание» насчет позиции Вашингтона.

«Во многих органах они активности вообще не проявляют, просто сидят и слушают, что является нехарактерным для американской делегации», — отметил Гатилов.

Он привел в пример конференцию по разоружению. Ранее российские представители вступали с американцами в дискуссии, отстаивая свои позиции. Сейчас же на протяжении последних нескольких заседаний представителей США «вообще никак не слышно и не видно».

Ранее журналист Роб Пичета высказал мнение, что последние решения Дональда Трампа ставят под угрозу долгие и тесные взаимоотношения между Штатами и Европой. Он также отметил, что европейские лидеры, критикуя заявления Трампа, опасаются непредсказуемой ответной реакции Вашингтона.

В конце января Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Причиной решения администрация американского президента назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и другие глобальные кризисы в области здравоохранения.

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