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06:52, 9 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно об одном нюансе насчет американских санкций против NIS

Посол Боцан-Харченко: Санкции США против NIS ввели во время протестов в Сербии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Санкции Соединенных Штатов против Нефтяной индустрии Сербии (NIS) введены в период протестов в стране в расчете на рост недовольства граждан. Свое мнение высказал посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, пишет РИА Новости.

«Не случайно этот удар наносится именно в период нарастания протестов, социального волнения, поскольку сбой в работе компании, естественно, означает дополнительные трудности, не только экономические, но и социальные», — отметил он.

По словам посла, «очень много слоев населения будут, естественно, недовольными, и есть шанс, что присоединятся к этим протестам уже со своими требованиями».

Ранее Соединенные Штаты ввели крупнейшие санкции против энергетического сектора России. В частности, ограничения коснулись нефтепроизводителей «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также NIS. В свою очередь, сербский президент Александр Вучич рассказал, что США требуют полного выхода России из сербской нефтегазовой компании Naftne industrije Srbije.

Несколькими днями ранее в Минэнерго Сербии рассказали, что компания NIS направила в Минфин США запрос об отсрочке санкций на время поиска решений по смене структуры ее собственников.

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