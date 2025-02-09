Суд Москвы отказался рассматривать протокол в отношении Дудя

Суд отказался рассматривать протокол на Дудя за отсутствии маркировки иноагента

Кузьминский районный суд Москвы отказался рассматривать протокол, который был составлен в отношении журналиста Юрия Дудя (признан в России иноагентом) из-за отсутствия маркировки иностранного агента в его публикациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Текущее состояние административного протокола по части 4 статьи 9.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом) в отношении привлекаемого лица Юрия Александровича Дудя было возвращено», — отмечается в судебных материалах.

Дополнительно сообщается, что определение о возвращении протокола в отношении Дудя было вынесено 4 февраля. В суд протокол поступил 29 января, однако причина составления не документа не уточнялась.

