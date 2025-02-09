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05:07, 9 февраля 2025Мир

Трамп лишил Блинкена и ряд американских чиновников доступа к секретным сведениям

Reuters: Трамп ограничил Блинкену и Салливану доступ к секретным сведениям
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп лишил экс-госсекретаря страны Энтони Блинкена, бывшего помощника главы государства по национальной безопасности Джейка Салливана и ряд чиновников доступа к секретным сведениям. За день до этого он распространил такое ограничение на своего предшественника, бывшего американского лидера Джо Байдена, передает Reuters, ссылаясь на представителей Белого дома.

По данным агентства, в списке тех, кто лишился доступа к секретным сведениям, также оказались экс-заместитель генпрокурора США Лиза Монако, генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и окружной прокурор Манхэттена Алвин Брэгг. Раньше они вели дела против самого Трампа.

Ранее президент США заявил, что лишил бывшего главу государства Джо Байдена доступа к секретной информации из-за плохой памяти политика. «Джо, ты уволен», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

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