Трамп поручил Секретной службе США предоставить данные о покушавшихся на его жизнь

Трамп поручил Секретной службе предоставить данные о покушавшихся на его жизнь

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поручил американской Секретной службе предоставить ему всю информацию о мужчинах, совершивших покушение на его жизнь в 2024 году во время предвыборной кампании. Об этом написало издание The New York Post.

«Я хочу узнать о двух убийцах ... Почему у одного парня было шесть мобильных телефонов, а у другого — (иностранные) приложения? … Больше никаких утаиваний из-за Байдена. Я имею право знать», — отметил политик.

13 июля 2024 года Дональд Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение уха. В сентябре 2024 года произошла новая попытка покушения во время игры Трампа в гольф. Стрелявший был задержан, политик не пострадал.

В январе Дональд Трамп назначил Шона Куррана, который защищал его при покушении, новым главой Секретной службы. Во время своей инаугурации 20 января Трамп заявил, что Бог спас его во время покушений, чтобы сделать Америку снова великой.