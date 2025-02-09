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15:58, 9 февраля 2025Россия

У севшего на мель на Сахалине китайского сухогруза нашли две пробоины

Морспасслужба: У севшего на мель на Сахалине балкера An Yang 2 две пробоины
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области / ТАСС

У севшего на мель на Сахалине китайского грузового балкера An Yang 2 нашли две пробоины в балластных танках, однако утечек нефтепродуктов не обнаружено, заявила Морспасслужба.

Там пояснили, что топливо находится в «подвесных» танках, и ему ничего не угрожает. Все судовые системы остаются в рабочем состоянии. Кроме того, разлив нефтепродуктов и загрязнение акватории не нашли и при визуальном осмотре моря от сухогруза до берега.

В пресс-службе Росморречфлота добавили, что поврежден отсек для соленой воды, необходимый для придания судну устойчивости, передает ТАСС. Угрозы жизни экипажа нет. Морспасслужба уточнила, что судно с 20 членами экипажа село на мель к югу от порта Невельск. Снявшись с якоря, экипаж не смог удержать управление.

Судно перевозило тысячу тонн угля. В качестве топлива для главного двигателя на нем находятся 54 тонны дизельного топлива и 706 тонн мазута.

Китайское грузовое судно село на мель накануне. Оно шло из Цзянъиня в Невельск.

Спасатели МЧС долго время не могли подобраться к грузовому судну из-за непогоды.

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