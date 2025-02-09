Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:55, 9 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве начался суд над обвиняемым в «сдаче» юга Украины экс-главой СБУ в Крыму

The Sunday Times: В Киеве начался суд над экс-главой СБУ в Крыму Кулиничем
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Киеве начался суд над экс-главой Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму Олегом Кулиничем, которого обвиняют в якобы «сдаче» юга страны российским войскам в феврале 2022 года. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

В частности, Кулинича авторы материала называют «украинским Кимом Филби», отсылая к советскому разведчику, работавшему в британской спецслужбе MI6. Сообщается, что он якобы был специально внедрен бывшим заместителем секретаря СНБО Украины Владимиром Сивковичем в окружение будущего президента Украины Владимира Зеленского во время его предвыборной кампании 2019 года. Предполагается, что за счет своих связей он курировал налаживание контактов избирательного штаба с властями США.

После предвыборной гонки он получил пост главы СБУ по Крыму. Кулинича обвиняют, что на этом посту в 2021 году он провел специальные учения, в ходе которых нашел слабые места украинских войск. За это он проходит по делу о государственной измене, запрашиваемый срок заключения составляет 15 лет.

Кроме того, его подозревают в бездействии в начале Специальной военной операции (СВО) на Украине. «В первые часы он блокировал любые попытки проинформировать руководство СБУ о реальной ситуации в регионе. (...) Он не принял меры для защиты и в нарушение приказа перевел своих сотрудников в другую область. Он даже забрал у сотрудников СБУ оружие», — приводит издание слова источников.

24 июля 2022 года Кулинича обвинили в «сдаче» юга Украины российским войскам в феврале 2022 года. Ему были предъявлены обвинения в государственной измене. По данным следствия, Кулинич вместе с Сивковичем якобы работали на Россию — передавали сведения, составляющие гостайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Могу чего-то не знать». Трамп заявил, что поговорил с Путиным. Как на это отреагировали в Кремле?

      Индия захотела увидеть «захватывающее выступление» новейшего российского истребителя

      Небензя заявил о восстановлении диалога между пятеркой членов Совбеза ООН

      В США ликвидировали подразделение по борьбе с влиянием России и Китая

      В Дагестане автомобиль с людьми упал в канал

      Трамп установил один рекорд в ходе своего президентства

      Аршавин предсказал длительность международной изоляции России

      Мальчика спасли с пенька посреди реки в Москве

      В Киеве начался суд над обвиняемым в «сдаче» юга Украины экс-главой СБУ в Крыму

      При ударе дрона ВСУ по автомобилю в российском регионе пострадал человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше