В Киеве начался суд над обвиняемым в «сдаче» юга Украины экс-главой СБУ в Крыму

The Sunday Times: В Киеве начался суд над экс-главой СБУ в Крыму Кулиничем

В Киеве начался суд над экс-главой Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму Олегом Кулиничем, которого обвиняют в якобы «сдаче» юга страны российским войскам в феврале 2022 года. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

В частности, Кулинича авторы материала называют «украинским Кимом Филби», отсылая к советскому разведчику, работавшему в британской спецслужбе MI6. Сообщается, что он якобы был специально внедрен бывшим заместителем секретаря СНБО Украины Владимиром Сивковичем в окружение будущего президента Украины Владимира Зеленского во время его предвыборной кампании 2019 года. Предполагается, что за счет своих связей он курировал налаживание контактов избирательного штаба с властями США.

После предвыборной гонки он получил пост главы СБУ по Крыму. Кулинича обвиняют, что на этом посту в 2021 году он провел специальные учения, в ходе которых нашел слабые места украинских войск. За это он проходит по делу о государственной измене, запрашиваемый срок заключения составляет 15 лет.

Кроме того, его подозревают в бездействии в начале Специальной военной операции (СВО) на Украине. «В первые часы он блокировал любые попытки проинформировать руководство СБУ о реальной ситуации в регионе. (...) Он не принял меры для защиты и в нарушение приказа перевел своих сотрудников в другую область. Он даже забрал у сотрудников СБУ оружие», — приводит издание слова источников.

24 июля 2022 года Кулинича обвинили в «сдаче» юга Украины российским войскам в феврале 2022 года. Ему были предъявлены обвинения в государственной измене. По данным следствия, Кулинич вместе с Сивковичем якобы работали на Россию — передавали сведения, составляющие гостайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ.