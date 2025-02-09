В Киеве нашли избитого после встречи с сотрудниками ТЦК преподавателя вуза

Преподавателя вуза из Львова нашли избитым на обочине после мобилизации

В Киеве нашли сильно избитого преподавателя Львовского университета имени Ивана Франко Степана Бильченко. Об этом в своем Telegram-канале сообщат «Страна.ua».

По данным издания, мужчина работал на кафедре ядерной физики и направлялся в университет, когда его заметили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Они похитили преподавателя, заставили пройти ускоренную врачебную комиссию за два часа и подписать документ о том, что он якобы сам пришел по вызову в отдел ТЦК.

Затем мобилизованного отправили под Киев в учебный центр. Позже он был найден на обочине дороги избитым, с отеком мозга и переломом основания черепа. Его близкий друг сообщил, что мужчина в критически тяжелом состоянии. Избитый преподаватель был уверен, что работа в вузе давала ему отсрочку от армии, кроме того, по религиозным убеждениям он проходил альтернативную службу и имел соответствующие документы.

В 199-м учебном центре, куда его доставили из ТЦК, заявили, что никто не избивал мобилизованного, и обвинили его в том, что он самовольно покинул часть.

Ранее в Одессе экстрасенсы начали предлагать услуги по заговору от ТЦК и уходу от призыва на военную службу.