В Перу десятки женщин освободили из сексуального рабства

Полиция Перу освободила более 80 женщин из сексуального рабства

Полиция Перу при поддержке Соединенных Штатов освободила свыше 80 женщин из сексуального рабства. Об этом сообщает радиостанция RPP со ссылкой на правоохранителей.

Уточняется, что ими торговало одно из подразделений крупной банды «Поезд Арагуа» (Tren de Aragua). Радиостанция отмечает, что в операции участвовало свыше 300 полицейских и персонал офиса расследований по вопросам национальной безопасности.

Всего удалось поймать 23 членов банды «Дети бога» (Hijos de Dios) — подразделения организации «Поезд Арагуа».

Ранее сообщалось, что Трамп распорядился кратно увеличить количество арестов нелегальных мигрантов Службой таможенного и пограничного контроля (ICE) — с нескольких сотен до полторы тысячи задержаний в сутки. По данным The Washington Post, «президент разочарован результатами кампании по массовой депортации».