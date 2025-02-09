Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:25, 9 февраля 2025Бывший СССР

В Раде обвинили Зеленского в сокрытии потерь ВСУ ради обогащения

Депутат Рады Дубинский: Зеленский скрывает потери ВСУ ради обогащения
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Владимир Зеленский скрывает реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, чтобы продолжать обогащаться, считает депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Зеленский — величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах. Ведь одно дело — выделять из бюджета деньга на десять солдат, а другое — на три», — написал он.

Ранее подполковник ВМС США в отставке Дэниел Дэвис обвинил Зеленского в том, что он сделает все возможное, чтобы удержать власть. Дэвис отметил, что глава государства не заинтересован в защите украинского народа.

До этого Дубинский заявил, что если спецпосланник Трампа по России и Украине Кит Келлог отправится на конференцию в Мюнхен, чтобы искать пути мирного урегулирования конфликта, то Зеленский рассчитывает этот план сорвать. Зеленский, пусть в ущерб стране, попытается продолжить боевые действия, а план Трампа завершить конфликт, чтобы сосредоточиться на Китае, рушится, уверен он.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали слова Трампа о разговоре с Путиным

      Стало известно о четырех новых попытках ВСУ атаковать Энергодар

      Небензя раскрыл условие для контактов с США по Украине

      Глава Ленобласти раскрыл детали инцидента с перевозившим мазут танкером

      В США заявили о трех подарках Путину от администрации Трампа

      В США разбилась семилетняя гонщица

      Россиянин учинил расправу над женой и ее новым мужчиной и попытался свести счеты с жизнью

      Россиянка поверила мошенникам и лишилась более двух миллионов рублей

      В Раде обвинили Зеленского в сокрытии потерь ВСУ ради обогащения

      В Совфеде оценили вероятность выхода США из ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше