Депутат Рады Дубинский: Зеленский скрывает потери ВСУ ради обогащения

Владимир Зеленский скрывает реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, чтобы продолжать обогащаться, считает депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Зеленский — величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах. Ведь одно дело — выделять из бюджета деньга на десять солдат, а другое — на три», — написал он.

Ранее подполковник ВМС США в отставке Дэниел Дэвис обвинил Зеленского в том, что он сделает все возможное, чтобы удержать власть. Дэвис отметил, что глава государства не заинтересован в защите украинского народа.

До этого Дубинский заявил, что если спецпосланник Трампа по России и Украине Кит Келлог отправится на конференцию в Мюнхен, чтобы искать пути мирного урегулирования конфликта, то Зеленский рассчитывает этот план сорвать. Зеленский, пусть в ущерб стране, попытается продолжить боевые действия, а план Трампа завершить конфликт, чтобы сосредоточиться на Китае, рушится, уверен он.