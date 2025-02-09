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06:33, 9 февраля 2025Мир

В России заявили о последствиях выхода США из ВОЗ

Гатилов: выход из ВОЗ усложнит США решение проблем в сфере здравоохранения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Геннадий Гатилов

Геннадий Гатилов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов прокомментировал выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, это усложнит работу администрации американского лидера Дональда Трампа по решению проблем в сфере здравоохранения. Гатилов считает, что отказ от деполитизированного профессионального взаимодействия на экспертном уровне невыгоден никому.

21 января Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Причиной такого решения администрация американского президента назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и другие глобальные кризисы в области здравоохранения. Кроме того, в Белом доме сочли ВОЗ неспособной пойти на реформы и продемонстрировать независимость от политического влияния.

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