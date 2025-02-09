В российском поселении тысячи жителей остались без света

Shot: В поселении Новой Москвы несколько тысяч жителей остались без света

В поселении Московский наступил частичный блэкаут, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, несколько тысяч жителей жилого комплекса остались без света. Предварительная причина блэкаута — авария на местной электроподстанции.

Свет в домах пропал примерно в 21:00. Часть жильцов застряла в лифтах, на место уже вызваны вызваны спасатели и электрики.

Ранее сообщалось об отключении электричества в Северном районе Москвы. Оно произошло из-за кабеля, который повредили во время стройки на 9-й Северной линии. Обесточены оказались местные детский сад, школа и около 30 жилых домов. Отключение света коснулось жителей с 1-й по 9-ю Северных линий, улицы Дмитровское шоссе и СНТ «Северянин».