В США ликвидировали подразделение по борьбе с влиянием России и Китая

Минюст США: Подразделение ФБР по борьбе с влиянием России и Китая ликвидировали

Министерство юстиции США ликвидировало подразделение ФБР по борьбе с информационным влиянием России и Китая. Об этом со ссылкой на материалы ведомства сообщает Интерфакс.

Работа ведомства была прекращена директивой, которую подписала новый глава Минюста и генпрокурор Пэм Бонди.

«Чтобы освободить ресурсы для решения более насущных приоритетов и положить конец рискам дальнейшего использования оружия и злоупотреблений полномочиями прокуроров, оперативная группа по иностранному влиянию будет расформирована», — гласит приказ министра.

Бывшие сотрудники Минюста и ФБР, занятые в подразделении, оказались шокированы распоряжением Бонди.

«Теперь все открыто для иностранных разведывательных служб, стремящихся оказать влияние», — заявил бывший глава контрразведки ФБР Фрэнк Фиглиуцци.

Ранее Бонди распустила рабочую группу американского Минюста, которая занималась преследованием активов российского бизнеса. Прокуроры, работавшие по этому направлению, должны вернуться на прежние позиции. Ресурсы группы будут перенаправлены на борьбу с картелями и другими видами международной организованной преступности.

Телеканал NBC News заявил, что президент США Дональд Трамп запугивает Минюст, чтобы предотвратить будущие гипотетические уголовные дела в отношении своей команды. Собеседник также подчеркнул, что для Трампа ключевой целью является задача обеспечить личную лояльность со стороны сотрудников вне зависимости от буквы закона.