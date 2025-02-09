Захарова: Поставки истребителей Mirage 2000 загоняют Запад в тупик на Украине

Поставки французских истребителей Mirage 2000 загоняют Запад в еще больший тупик в конфликте на Украине, так как Киев постоянно требует много оружия и средств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это очередное действо, которое, к сожалению, загоняет ситуацию в еще больший тупик для Запада и для киевского режима», — рассказала дипломат.

В частности, Захарова уточнила, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно требует все больше денег и оружия от стран Запада, вне зависимости от ситуации на поля боя. Она добавила, что страны НАТО в такой ситуации сами вынуждены направлять новые партии военной помощи, создавая для себя безвыходную ситуацию собственной политикой.

6 февраля Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж поставил Киеву первые истребители Mirage. Глава французского оборонного ведомства также отметил, что украинские пилоты в течение нескольких месяцев проходили подготовку во Франции, а теперь истребители будут применяться в боевых действиях.