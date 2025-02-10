76-летняя мать Илона Маска вышла на подиум на Неделе моды

76-летняя мать Илона Маска Мэй Маск вышла на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке

Мать 53-летнего основателя Tesla и Space X Илона Маска канадско-южноафриканская модель Мэй Маск вышла на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке. Соответствующую информацию приводит Page Six.

Отмечается, что 76-летняя манекенщица закрыла показ китайского бренда Juzui. Она предстала перед зрителями в темно-сером блестящем макси-платье с плиссированной юбкой и укороченной белой шубе. Также родительница предпринимателя сделала объемную укладку и контрастный макияж.

В декабре 2024 года Илон Маск показал фото после похудения с помощью препарата для лечения диабета «Оземпик».