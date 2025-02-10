Армия России ударила по военным аэродромам Украины

Минобороны России заявило о поражении инфраструктуры военных аэродромов Украины

Российская армия ударила по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, также поражены скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины в 142 районах.

По данным Минобороны, всего с начала СВО российские войска уничтожили 31 438 единиц военной автомобильной спецтехники, 21 477 орудий полевой артиллерии и минометов, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 278 танков и других боевых бронемашин, 592 зенитных ракетных комплекса, 653 самолета, 283 вертолета и 42 851 беспилотник ВСУ.

Ранее оборонное ведомство отчиталось, что за неделю с 1 по 7 февраля российские войска нанесли восемь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и связанной с ним инфраструктуре. Под удар попали аэродромы, системы радиоэлектронной борьбы, а также места сборки дронов и учебные центры для их операторов.