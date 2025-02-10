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10:41, 10 февраля 2025Наука и техника

Boeing проинформировал сотрудников о закрытии программы SLS

ArsTechnica: Boeing проинформировал сотрудников о закрытии программы SLS
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Компания Boeing проинформировала своих сотрудников о возможном закрытии программы сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS). Об этом сообщает ArsTechnica.

По данным издания, 7 февраля руководитель программы SLS в Boeing Дэвид Датчер сообщил сотрудникам компании, что контракт на носитель может быть закрыт в марте. Топ-менеджер призвал специалистов готовиться к возможным сокращениям.

«Чтобы соответствовать изменениям в программе Artemis и ожиданиям по затратам, сегодня мы проинформировали нашу команду Space Launch Systems о возможности сокращения примерно на 400 должностей к апрелю 2025 года», — сообщил представитель Boeing.

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В январе издание SpaceNews сообщило, что компании Boeing и Lockheed Martin призвали новую администрацию США не менять существующую архитектуру американской лунной программы Artemis.

В октябре обозреватель ArsTechnica Эрик Бергер заметил, что американская лунная программа Artemis терпит бедствие, поэтому нуждается в изменении.

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