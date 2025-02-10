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23:59, 10 февраля 2025Бывший СССР

Девушка экс-главы МИД Украины открыла секс-шоп для возрождения народа

Подруга экс-главы МИД Украины Кулебы открыла секс-шоп для возрождения народа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Подруга экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая открыла секс-шоп. Об этом она написала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Она указала, что секс является частью жизни. «Это часть ментального здоровья, это часть возрождения нашего народа», — заявила бизнес-вуман.

Издание «Страна» сообщило, что Павелецкая стала девушкой Кулебы за год до его развода с супругой Евгенией. Новые отношения дипломат не оформил.

В 2023 году сообщалось, что в городе Краматорск на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР) в секс-шопах продают холодное оружие для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) наряду с остальной продукцией. «Среди нижнего белья и секс-игрушек выставлены устрашающие боевые ножи, предназначенные для солдат, которые составляют большую часть клиентуры магазина», — говорится в статье The Telegraph. Как объяснила управляющая магазина Love Татьяна, в секс-шоп приходит много украинских военных. «Ножи на самом деле похожи на игрушки для мужчин, а мужчинам, где бы они ни были, всегда нужны игрушки», — отметила она.

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