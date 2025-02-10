Доктор Мясников дал россиянам совет для защиты от инфаркта

Мясников: Для людей с проблемами с сердцем может быть опасен перепад температуры

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» дал россиянам совет для защиты от инфаркта. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Доктор объяснил, что для людей, имеющих предрасположенность к сердечным катастрофам, может быть опасен резкий перепад температуры. По словам Мясникова, после выхода из дома на холод у них может случиться инфаркт.

Однако, отметил врач, риск опасного для жизни состояния можно снизить. «Перед выходом из подъезда на холодный воздух прими профилактически таблетку нитроглицерина», — порекомендовал Мясников. Он подчеркнул, что лекарство следует использовать даже в том случае, если человек, имеющий проблемы с сердцем, не испытывает неприятных ощущений.

Ранее Мясников предупредил россиян о смертельной опасности одной из форм ОРВИ. По его словам, к летальному исходу может привести респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).