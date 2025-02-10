Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:08, 10 февраля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников дал россиянам совет для защиты от инфаркта

Мясников: Для людей с проблемами с сердцем может быть опасен перепад температуры
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: JU.STOCKER / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» дал россиянам совет для защиты от инфаркта. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Доктор объяснил, что для людей, имеющих предрасположенность к сердечным катастрофам, может быть опасен резкий перепад температуры. По словам Мясникова, после выхода из дома на холод у них может случиться инфаркт.

Однако, отметил врач, риск опасного для жизни состояния можно снизить. «Перед выходом из подъезда на холодный воздух прими профилактически таблетку нитроглицерина», — порекомендовал Мясников. Он подчеркнул, что лекарство следует использовать даже в том случае, если человек, имеющий проблемы с сердцем, не испытывает неприятных ощущений.

Ранее Мясников предупредил россиян о смертельной опасности одной из форм ОРВИ. По его словам, к летальному исходу может привести респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Закономерный финал бездумной атаки». Российский военкор заявил о потере ВСУ 60 тысяч солдат в Курской области

      Мужчина поверил в теорию заговора и расправился с детьми из-за их змеиной ДНК

      Известного музыканта потребовали признать иноагентом

      Лавров предупредил о пересмотре обязательств России перед международным организациями

      Пашинян и Макрон встретились в Елисейском дворце

      Москвичка показала кишащую червями рыбу из «ВкусВилла»

      В ЕК призвали Украину пересмотреть условия военного положения

      Дочь Любови Толкалиной показала обнаженные фото

      Россиянин с ножом атаковал машину росгвардейцев

      Давление Великобритании на Apple назвали ЧП мирового масштаба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше