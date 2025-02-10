Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:35, 10 февраля 2025Россия

Еще три беспилотника сбиты над Крымом и Черным морем

Минобороны: Три беспилотника сбиты над Крымом и Черным морем
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Patrick T. Fallon / Globallookpress.com

Три беспилотника сбиты над Крымом и Черным морем. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

О попытке украинских войск ударить по Крыму российское военное ведомство сообщило вечером 10 февраля.

Летательные аппараты были сбиты в короткий промежуток времени — с 19:20 до 19:35 мск. До воздушного пространства над полуостровом смогли долететь два из них, третий был уничтожен на подлете.

В ночь на 10 августа Вооруженные силы Украины атаковали Краснодар — один из крупнейших городов юга России. Известно по меньшей мере об одном сбитом беспилотнике, который спикировал на жилой дом. Пострадавших нет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Закономерный финал бездумной атаки». Российский военкор заявил о потере ВСУ 60 тысяч солдат в Курской области

      Назван быстрый способ очистить микроволновку от жира

      Мужчина поверил в теорию заговора и расправился с детьми из-за их змеиной ДНК

      Известного музыканта потребовали признать иноагентом

      Лавров предупредил о пересмотре обязательств России перед международным организациями

      Пашинян и Макрон встретились в Елисейском дворце

      Москвичка показала кишащую червями рыбу из «ВкусВилла»

      В ЕК призвали Украину пересмотреть условия военного положения

      Дочь Любови Толкалиной показала обнаженные фото

      Россиянин с ножом атаковал машину росгвардейцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше