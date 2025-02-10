Еще три беспилотника сбиты над Крымом и Черным морем

Минобороны: Три беспилотника сбиты над Крымом и Черным морем

Три беспилотника сбиты над Крымом и Черным морем. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

О попытке украинских войск ударить по Крыму российское военное ведомство сообщило вечером 10 февраля.

Летательные аппараты были сбиты в короткий промежуток времени — с 19:20 до 19:35 мск. До воздушного пространства над полуостровом смогли долететь два из них, третий был уничтожен на подлете.

В ночь на 10 августа Вооруженные силы Украины атаковали Краснодар — один из крупнейших городов юга России. Известно по меньшей мере об одном сбитом беспилотнике, который спикировал на жилой дом. Пострадавших нет.