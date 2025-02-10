Известная российская телеведущая назвала самую красивую страну в мире

Телеведущая Елена Летучая назвала Россию самой красивой страной в мире

Известная телеведущая Елена Летучая назвала Россию самой красивой страной мира. Такое заявление она сделала, отвечая на вопросы подписчиков в своем Telegram-канале.

Летучая заверила, что не хотела бы жить ни в какой другой стране, кроме России. «Я очень люблю эту страну, какая бы она ни была. Для меня Россия — это дом. Я очень много путешествую по России, я считаю, что Россия — самая красивая страна в мире», — сказала она.

Телеведущая добавила, что за последний год побывала на Чукотке, Шантарских островах, Курилах и Дальнем Востоке. «Ничего красивее я не видела нигде», — добавила она.

В октябре стало известно, что Летучая после многолетнего перерыва вернулась на канал «Пятница!» в новой должности. Ведущая сообщила, что стала генеральным продюсером отдела журналистских расследований на телеканале.

Перед этим Летучая рассказала о травме ноги. Телеведущая отметила, что ей сделали операцию.