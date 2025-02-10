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19:59, 10 февраля 2025Культура

Караулова ответила на вопрос о пластических операциях

Певица Юлианна Караулова призналась, что делала инъекции ботокса
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Юлианна Караулова ответила, какие бьюти-процедуры делала и как относится к пластической хирургии. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru.

По словам артистки, она не спешит прибегать к пластике и другим вмешательствам в свою внешность, однако не видит ничего плохого в уколах ботокса. Даже считает их иногда необходимыми в малых количествах.

«Сделала ботокс где-то в 33. Пластику не делала. Есть моменты, которые я бы поправила, но я трусиха. Да я и так красивая! С нюансами, но и так пойдет. Красота ведь в глазах смотрящего. Если ощущаешь себя красивой, другие тебя так и видят», — призналась Караулова.

Ранее стало известно, что Караулова пожалела об одном изменении внешности.

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