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11:45, 10 февраля 2025Экономика

Китайских поставщиков не напугали пошлины Трампа

Reuters: Китайским трейдерам оказались не страшны даже 50-процентные пошлины США
Кирилл Луцюк

Фото: Go Nakamura / Reuters

Поставщики китайских товаров проявили полное равнодушие к пошлинам президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Reuters.

В частности, речь идет о трейдерах в китайском экспортном производственном центре в городе Иу. Они проигнорировали введение тарифов и рассказали, что успели подготовиться к ним, чтобы смягчить удар. Издание напомнило, что этот город является крупнейшим в мире оптовым центром мелкосерийного производства, экспортирующим по всему миру, в том числе в США, широкий ассортимент продукции — от рождественских елок до бижутерии.

По словам поставщиков, шок от торговой политики Трампа не будет слишком большим. Некоторые считают, что даже если тариф вырастет до 50 процентов, то это не окажет на них никакого эффекта. Все дело в том, что китайская продукция очень прибыльна. В конечном итоге все издержки будут переложены на конечных потребителей. Это значит, что именно американцы понесут ответственность за последствия экономической политики их властей.

Ранее власти Китая предупредили, что примут меры для защиты от односторонней травли, которую организовали США. Кроме того, Пекин обвиняет Вашингтон в подрыве многосторонней торговой системы и нарушении стабильности глобальных производственных цепочек.

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