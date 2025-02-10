Лавров: В ходе переговоров по Украине необходимо учитывать интересы Москвы

В ходе переговоров по Украине необходимо учитывать законные интересы Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.

По его словам, РФ готова к переговорам с Киевом в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлен. Однако, добавил дипломат, у украинского кризиса глубокие первопричины: создание угроз безопасности России через расширение НАТО на Восток, а также курс Киева на истребление всего русского — языка, культуры, СМИ и канонического православия. «Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению», — указал он.

Ранее Лавров предупредил, что Москва готова пересмотреть свои обязательства в международных организациях в случае, если она будет подвергаться дискриминации. «Этот процесс уже начат. В отдельных случаях — пересматриваться кардинально», — отметил он.