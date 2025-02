Пропавшая 13-летняя девочка внезапно нашлась спустя 20 лет. Почему ей не поверили, а родные сестры отказались ее признавать?

Истории о пропавших без следа людях — одно из самых популярных направлений документального жанра тру-крайм, который рассказывает о реальных преступлениях. Исчезновение Мэри Луиз Дэй остается настоящей классикой этого поджанра. Несмотря на, казалось бы, счастливый конец, сестры пропавшей и нашедшейся Дэй до сих пор не уверены, действительно ли обрели ее 20 лет спустя. «Лента.ру» рассказывает о таинственном деле пропавшей девочки из Калифорнии.

Мэри Дэй нашлась в очень странный момент

25 ноября 2003 года патрульные в городе Финикс, штат Аризона, остановили на шоссе пикап — номерные знаки машины оказались ворованными. После проверки документов выяснилось, что одну из пассажирок зовут Мэри Луиз Дэй.

Полицейские удивились и даже сначала посмеялись над таким странным совпадением. Это было имя 13-летней девочки, которая пропала в 1981 году в Калифорнии. Ее дело было хорошо известно правоохранителям. Мать не сообщила в полицию о пропаже дочери, и настоящие поиски начались только год назад, 2002-м, после того как расследования добилась ее сестра.

Детективы были на 100 процентов уверены, что со школьницей расправился ее отчим, который фактически признал это на допросе. Во дворе дома, где в 1981-м жило семейство, нашли закопанный детский ботинок. После исчезновения Мэри мать и отчим требовали, чтобы сестра пропавшей никогда не ходила в определенную часть двора, а через месяц переехали на другой конец страны

Одним словом, все выглядело так, будто очередной тру-крайм-сюжет готов. Оставалось только подождать, когда отчим Мэри Дэй окончательно во всем сознается.

И вот это стройное, как казалось следователям, дело рухнуло в один момент. Мэри Дэй из Аризоны заявила, что она и есть та самая Мэри Дэй из Калифорнии. Более того, женщина согласилась на ДНК-тестирование, которое подтвердило, что она действительно дочь Шарлотты Хул, матери Мэри Дэй, которую не видели с 1981 года.

Эта женщина не может быть Мэри Луиз Дэй, потому что Мэри Луиз Дэй — мертва Стив Серкон из фильма The Curious Case Of… The Girl Who Died Twice

Полицейское фото Мэри Дэй после обнаружения в ноябре 2003 года Фото: Phoenix Police Department

Детективы, по собственному признанию, были шокированы. Но против науки не пойдешь. Дело об исчезновении Дэй закрыли. Правда, как выяснилось позже, вопросов в нем осталось множество и они не разрешены до сих пор.

У Мэри Дэй и ее сестер было тяжелое детство

Мэри родилась в 1968 году в семье Шарлотты и Чарльза Дэй в городе Литл-Фолс, штат Нью-Йорк. Мать девочки была весьма ветреной женщиной. Она любила веселую жизнь и чуть ли не в открытую изменяла мужу. У нее родились три дочери: погодки Мэри и Кэти от Чарльза Дэя и Шерри, появившаяся на свет в 1971-м от другого мужчины.

Затем Шарлотта завела роман с морским пехотинцем Уильямом Хулом и вышла замуж за него. Мужчина был на 10 лет младше 29-летней избранницы, но это их нисколько не смущало. Шарлотта умела и любила очаровывать мужчин. Правда, «побочным продуктом» этих романтических приключений были дочери.

Вероятно, она никогда не хотела быть матерью. Она занималась сексом, беременела. А мы стали гирями у нее на ногах. Как я поняла, она не хотела всех этих замужеств, детей. Она даже пыталась покончить с собой Шерри Калгаро из фильма The Curious Case Of… The Girl Who Died Twice

После предпринятой Шарлоттой попытки суицида Мэри, Кэти и Шерри на время попали в приемную семью. Позже женщина с мужем приехали забрать девочек. Однако шестилетняя Шерри так ненавидела мать, что, по собственному признанию, намеренно описалась на сиденье автомобиля.

Шарлотта немедленно вернула младшую дочь в приемную семью. «Она сказала: "Эту можете оставить себе". И они уехали», — вспоминает тот день Шерри Калгаро.

Кэти, Шерри и Мэри Дэй в детстве Кадр: фильм «The Curious Case Of The Girl Who Died Twice»

Женщина с двумя дочерьми перебралась в Калифорнию, куда перевели по службе Хула. Несмотря на это, Шерри продолжала поддерживать контакт с Мэри и Кэти — они переписывались и созванивались. Однако все это, по словам Шерри, прекратилось летом 1981 года.

Шерри узнала об исчезновении Мэри только через два года

В 1983-м 12-летняя Шерри получила новое письмо от Кэти. Обратный адрес был указан в штате Нью-Йорк. Получалось, что семейство Шарлотты вернулось из Калифорнии.

Родители Шерри отвезли ее на встречу с матерью и сестрами. И тут выяснилось, что Мэри пропала. Шарлотта заявила, что та постоянно убегала из дома и однажды просто не вернулась. Шерри попросила у матери фотографию сбежавшей сестры, но она неожиданно ответила, что сожгла все ее снимки.

В 1992 году повзрослевшая Шерри решила найти сестру. Тут-то и выяснилось, что Шарлотта и Уильям Хул так и не сообщили властям о ее исчезновении. Младшая сестра Мэри подала заявление о пропаже человека в калифорнийскую полицию. Но с момента пропажи школьницы прошло уже 11 лет, и полноценное расследование так и не начали.

Уильям и Шарлотта Хул Кадр: фильм «The Curious Case Of The Girl Who Died Twice»

В 1999-м Шерри добилась добавления информации о Мэри в национальный реестр пропавших детей. Тем не менее дело лежало без движения, пока на него не обратили внимание калифорнийские следователи Джо Бертаина и Стив Серкон в 2002-м. Они связались с Шерри, а потом с Кэти, которая находилась дома в день исчезновения сестры. С этого начал раскручиваться клубок событий, который убедил детективов, что Мэри больше нет в живых.

Девочка пропала из дома после того, как ее избил отчим

15 июля 1981 года Шарлотта с мужем поехали развлекаться в город. Мэри и Кэти было приказано оставаться дома и ухаживать за больным псом. Когда Шарлотта и Уильям вернулись вечером, собаке стало хуже. Мужчина обвинил девочек в том, что они дали отраву животному. Начался скандал. В итоге Шарлотта сказала, чтобы Кэти ушла в свою комнату и закрыла дверь.

Кэти пошла в спальню, но дверь не закрыла. Она видела, как Уильям избивал ее сестру. На следующее утро она спросила у матери, куда делась Мэри. Она ответила, что та сбежала, и добавила: «Я не хочу больше о ней говорить» Джо Бертаина из фильма The Curious Case Of… The Girl Who Died Twice

По словам Кэти, в последний раз, когда она видела старшую сестру, у той шла кровь изо рта. Однако ни родители, ни она сама за медицинской помощью не обращались. Через месяц после этого семейство переехало в городок Кантербери-Хиллс, штат Нью-Йорк. Бертаина и Серкон попытались найти хоть какую-то информацию о Мэри, но она как будто растворилась в воздухе после того июльского вечера.

Полицейские отвезли Кэти в дом, где они с сестрой жили в 1981-м. Женщина рассказала, что после исчезновения Мэри отчим запретил ей играть в одной части заднего двора. «Он как бы провел воображаемую линию и сказал ей: "Тебе больше нельзя ее пересекать"», — рассказал Бертаина.

Наша версия была, что Уильям Хул, скорее всего, убил Мэри Луиз Дэй и закопал ее на заднем дворе. Вероятно, с помощью Шарлотты Стив Серкон из фильма The Curious Case Of… The Girl Who Died Twice

Детективы привезли на место собак, натасканных на поиск останков. Четыре собаки, которых запускали во двор в разное время, указали на одну и ту же точку в углу двора под деревом. Это было почти стопроцентным доказательством, что там было спрятано что-то очень мрачное.

Детская кроссовка, найденная во дворе дома семьи в Калифорнии Фото: Seaside Police Department

11 октября 2002 года начались раскопки. Почти сразу полицейские нашли в том самом месте детский ботинок. Серкон и Бертаина были уверены, что еще через мгновение из земли покажутся кости. Но найти удалось только тот самый ботинок, плюшевого медвежонка и пряжку от ремня. Останков во дворе не было.

Отчим пропавшей дал очень странные показания

В августе 2003 года Серкон и Бертаина выяснили, что Шарлотта и Уильям Хул живут в Канзасе. Детективы отправились туда, обыскали дом супругов и допросили их. Женщина утверждала, что объявляла Мэри в розыск, однако никаких документов об этом в полиции не было. Шарлотта путалась в показаниях и противоречила сама себе.

Допрос Уильяма оказался куда более странным. Мужчина вспомнил скандал из-за собаки, заявил, что был страшно зол и, «наверное, бил девочку». Потом он признался, что потерял контроль над собой и в него «вселился демон».

Я спросил его: «Так ты убил Мэри тем вечером?» Он ответил: «Нет, я бы не стал убивать ее!» Я спросил: «Уильям, а этот демон мог убить Мэри?» Он сказал: «Да, демон мог убить Мэри…» Джо Бертаина из фильма The Curious Case Of… The Girl Who Died Twice

Серкон и Бертаина были абсолютно уверены, что с девочкой расправился Хул. Однако прокуратуре нужно было больше доказательств. 20 ноября 2003-го Серкону домой позвонил один из подчиненных и предложил присесть.

Мэри Луиз Дэй внезапно нашлась во время случайной проверки документом на шоссе в Финиксе. Детектив признался, что ничего более странного с ним никогда не происходило и, скорее всего, не произойдет.

Он тут же сообщил обо всем Шерри. Вскоре Мэри сама позвонила ей.

Она просила: «Это моя любимая рыжая кудрявая сестренка?» Я разрыдалась. Было чувство, будто эта рана наконец зажила Шерри Калгаро из фильма The Curious Case Of… The Girl Who Died Twice

Однако почти сразу в поведении и личности Мэри обнаружились странности. Она рассказала, что действительно убежала из дома, жила в разных местах, в основном Аризоне. При этом она не помнила ту самую собаку, из-за которой ее избил отчим. Да и само избиение испарилось из ее памяти. Она вообще заявила, что не помнит дня своего побега.

Кроме того, у Мэри из Аризоны, как позже прозвали ее сомневающиеся детективы и сестры, был сильный южный говор. Учитывая, что пропала она в 13 лет, было трудно поверить, что ее речь настолько изменилась.

Шерри Калгаро, младшая сестре Мэри Дэй Кадр: фильм «The Curious Case Of The Girl Who Died Twice»

Однако, когда Бертаина предложил Мэри сдать слюну для ДНК-теста, она согласилась без малейших колебаний. Тест подтвердил, что женщина является дочерью Шарлотты Хул. Правда, Чарльза Дэя не стало еще в конце 1970-х, и проверить его ДНК возможности не было.

У детективов и сестры Мэри осталось множество сомнений о ее личности

Как рассказала Шерри, встреча с Мэри спустя 20 лет была очень странной. Она мало походила на сестру, которую Шерри помнила. Кроме того, она забыла множество событий их общего прошлого. Мэри не помнила дни рождения сестер и даже имени отца.

Более того, она оказалась алкоголичкой и, как уверяет Шерри, страдала раздвоением личности. Одна была веселой доброй сестрой, а другая — мрачной, агрессивной женщиной, которую Шерри прозвала Моникой

Какое-то время Мэри жила у младшей сестры, но со временем стала проявлять агрессию, а затем уехала обратно в Арканзас. Они почти не общались. В 2017 году жизнь Мэри из Арканзаса унесло онкологическое заболевание. В последние дни жизни она согласилась пообщаться со следователем и снова сказала, что является той самой пропавшей девочкой.

Однако Шерри и детективы до сих пор убеждены, что это была не та Мэри, которая исчезла из дома в Калифорнии в 1981-м.

Шерри выдвинула свою версию о личности чудесным образом вернувшейся сестры

Занимаясь поисками Мэри, ее младшая сестра нашла совершенно неожиданного человека. Оказалось, что у Шарлотты была еще старшая дочь от первого брака, о которой остальные родственники ничего не знали. Ее зовут Джинни, и она живет в Северной Каролине. Мать отдала ее в приемную семью до того, как вышла замуж за Чарльза Дэя.

Шерри предположила, что у Шарлотты, которая вела весьма бурную половую жизнь, были и другие дочери. Мэри из Арканзаса появилась на сцене в очень подходящий момент, когда детективы почти доказали, что с настоящей Мэри расправился ее отчим. Более того, документы она получила за два месяца до случайного задержания — когда расследование было в самом разгаре

Шерри, Серкон и Бертаина считают, что, оказавшись на грани разоблачения, Шарлотта связалась со своей тайной старшей дочерью и попросила ее сыграть роль Мэри. И именно эта женщина умерла в 2017-м от рака. Более того, калифорнийский детектив в отставке Марк Кларк утверждает, что изначально Мэри из Аризоны указывала годом своего рождения 1966-й, что также может быть доказательством этой версии, — пропавшая Мэри из Калифорнии родилась в 1968-м.

В довершение всего, Кэти вспомнила странную историю, которая случилась в 1981-м, когда она с родителями ехала на автомобиле на новое место жительства в штат Нью-Йорк. Женщина заявила, что у них в багажнике лежал свернутый дурно пахнущий ковер, который Уильям Хул закопал ночью, когда они остановились посреди дороги где-то в пустыне.

Его не было довольно долго. Когда он вернулся, этого ковра с ним уже не было. Он [Уильям] был весь в грязи. А потом они уехали Стив Серкон из фильма The Curious Case Of… The Girl Who Died Twice

Впрочем, эта история известна только со слов Кэти, которую Шарлотта выгнала из дома в 14 лет, чтобы та не мешала ее новой жизни с Хулом.

Шэри, Кэти и Мэри Дэй после обнаружения последней Кадр: фильм «The Curious Case Of The Girl Who Died Twice»

По официальной версии, подтвержденной ДНК-тестом, Мэри Луиз Дэй сбежала из дома в 1981 году, была случайно найдена в 2003-м и ушла из жизни в 2017-м. Сестры Мэри и детективы, которые работали над делом 20 лет назад, убеждены, что Шарлотта и Уильям Хул расправились с ней.

Что на самом деле произошло в Калифорнии 15 июля 1981 года, точно неизвестно. И вряд ли эта тайна будет разгадана, пока не появятся новые свидетельства и улики. А у авторов жанра тру-крайм есть мрачная загадочная история, к которой можно возвращаться раз в несколько лет.