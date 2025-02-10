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12:52, 10 февраля 2025Мир

Маск назвал ужасным одно требование Байдена

Маск назвал ужасным требование Байдена учитывать DEI для выдачи грантов
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shawn Thew / Reuters

Требование бывшей администрации президента США Джо Байдена учитывать принципы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) для выдачи грантов на исследовательские и научные проекты является «ужасным». Об этом написал глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в своем аккаунте в социальной сети X.

«Это просто конкретные гранты с DEI, которые получили финансирование. Что особенно ужасно, так это то, что каждый образовательный и исследовательский грант, который был объявлен за последние четыре года, требовал соблюдение политики DEI в том или ином виде», — отметил миллиардер.

Маск также подчеркнул, что администрация Байдена насильственно стремилась продвинуть принципы инклюзивности во все сферы жизни государства и общества, вопреки эффективности и целесообразности подобных мер.

Ранее Маск заявил, что учителя в штате Калифорния должны прекратить прививать школьникам идеи коммунизма, стоит обучать детей навыкам, которые помогут им в жизни. Он также подчеркнул, что прививание неправильных ценностей детям должно прекратиться.

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