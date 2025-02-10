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00:35, 10 февраля 2025Мир

МИД пообещал делать все необходимое для защиты интересов России

Лавров: МИД будет делать все необходимое для защиты национальных интересов РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ведомство будет делать все необходимое для защиты национальных интересов страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Продолжим наращивать разноплановое сотрудничество со всеми здравомыслящими партнерами и, прежде всего, с мировым большинством», — заявил российский министр.

Он отметил, что МИД РФ будет способствовать упрочению многополярности и созданию механизмов международного взаимодействия, которые неподвластны деструктивному влиянию западного меньшинства.

Ранее Лавров заявил, что страна сможет отстоять мир, основанный на правовых итогах Второй мировой войны. Глава МИД назвал эту цель первоочередной и священной обязанностью.

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