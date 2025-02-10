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10:42, 10 февраля 2025Из жизни

Молодая жена сбежала от мужа с драгоценностями свекрови через месяц после свадьбы

News Karnataka: В Индии жена украла драгоценности свекрови и сбежала от мужа
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

Женщина из Индии сбежала от мужа вскоре после свадьбы и украла золотые украшения свекрови. Об этом сообщает News Karnataka.

64-летний житель города Салиграма, Денис Кардоза заявил в полицию на сноху по имени Ануша в феврале этого года. По утверждению Кардозы, 26 декабря 2023 года она вышла замуж за его сына Энтони Далвина Кардозу в церкви Святого Антония в Састане. После свадьбы молодая женщина переехала к мупркгу. Всего через месяц с небольшим она сказала мужу, что ей срочно навестить родителей, потому что мать плохо себя чувствует. Ануша обещала вернуться через четыре дня.

Жена Кардозы-старшего, Джасинта Алмейда, сказала сыну выдать снохе деньги на поездку: пять тысяч рупий (5,5 тысячи рублей). Муж высадил ее на остановке, откуда она отправилась в город Хасан. Тем же вечером, вернувшись домой, Джасинта заметила, что ящик с драгоценностями стоит открытым. Осмотрев его, она обнаружила пропажу ожерелья из черных бусин, четырех 10-граммовых золотых браслетов, 24-граммовой золотой цепочки, трех золотых колец и пары сережек.

Когда с ней связались, Ануша якобы призналась, что взяла украшения, но пообещала вернуть их. Однако отношения стали враждебными, когда мать Ануши, Винита Джоан, вместе с другими родственниками стали оскорблять семью Кардозы и потребовали 25 тысяч рупий (27,6 тысячи рупий) в обмен на возврат украденных вещей.

Сейчас полиция ведет расследование. Подозреваемую в краже Анушу пока не арестовали.

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