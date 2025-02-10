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11:51, 10 февраля 2025Экономика

Москвичам пообещали снег

Вильфанд: к концу недели высота снега в Москве увеличится на 1-3 сантиметра
Мария Черкасова

Фото: Irina Zharkova31 / Shutterstock / Fotodom

К концу недели высота снега в Москве увеличится на 1-3 сантиметра. Таким прогнозом в разговоре с ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в первой половине недели осадков не ожидается. Во вторник и среду, 12 и 13 февраля, температура немного повысится. При этом к выходным она опустится до минус 10 градусов Цельсия.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что в Москве в понедельник, 10 февраля, задержится погода с отсутствием осадков и высоким атмосферным давлением 763 миллиметра ртутного столба. Температура днем составит минус 2-4 градуса Цельсия, в Подмосковье будет держаться на отметках минус 1-6 градусов. По словам синоптика Евгения Тишковца, морозы и снегопады придут в столицу в конце февраля.

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