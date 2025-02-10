На газопроводе в Узбекистане произошел пожар

В Узбекистане на магистральном газопроводе произошел пожар

В Узбекистане на магистральном газопроводе произошел пожар в результате взрыва. Видео с инцидентом распространяют местные Telegram-каналы.

Gazeta.uz со ссылкой пишет, что в газовой компании и Минэнерго Узбекистана заявили о принимающихся необходимых мерах для устранения данной ситуации. По имеющиеся информации, 10 февраля, в 11:26 (9:26 по московскому) в Бухарской области страны произошла авария на газопроводе «Бухара-Урал».

Причиной взрыва называют утечку газа на подземном участке линии газопровода. Ближайший населенный пункт находится в 40 километрах от места аварии.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил за продолжение активных контактов с лидерами Японии. Лидеры двух стран выразили взаимный интерес в развитии двусторонних отношений и готовятся к проведению совместного саммита.