Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:24, 10 февраля 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о десятках пропавших в успенском мешке солдат ВСУ

Десятки солдат ВСУ пропали без вести в успенском мешке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Десятки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести в успенском мешке, который был образован к югу от Курахово. Об этом со ссылкой на родственников военных рассказало издание «Громадьске».

«Что-то здесь не то. Нас туда отправляют, но не объясняют, откуда можно эвакуироваться. Мы идем наугад, как слепые котята», — приводит слова перед отправкой одного из военнослужащих его сестра Наталья.

Она, как сообщает издание, обращалась к командованию подразделения брата, но там рассказывали о разных версиях его исчезновения. Как пишет «Громадьске», Наталья нашла десятки семей, чьи родственники были также в успенском мешке и которым командование подразделения ВСУ не дает ответов об их местонахождении.

В декабре прошлого года украинский военный корреспондент Юлия Кириенко-Меринова заявила, что командование ВСУ не дает приказа, чтобы вывести украинских бойцов из мешка под Курахово. Она отметила, что, когда российские военные окружили мешок с четвертой стороны, от командования все равно не последовало приказа об отводе солдат.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пермский стрелок выбрал особый день для нападения на университет. Как он готовился?

      Генпрокуратура Грузии стала расследовать дело о саботаже и помощи иностранным организациям

      Стало известно о перспективах американской лунной программы Artemis

      Вора в законе Хобота отдали под суд за криминальный статус

      Во Львове мужчина бежал от ТЦК и попал под машину под выкрики «придурок»

      В ЦУМе начали продавать гантели за 300 тысяч рублей

      В Совфеде назвали последствия участия Украины и ЕС в переговорах США и России

      Стало известно о расстреле ВСУ водителей шахтоуправления под Красноармейском

      В российском регионе возбудили дело на сотрудника Госавтоинспекции за взятку

      Стало известно о воюющем «за полтора килограмма пельменей в день» россиянине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше