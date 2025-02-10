Десятки солдат ВСУ пропали без вести в успенском мешке

Десятки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести в успенском мешке, который был образован к югу от Курахово. Об этом со ссылкой на родственников военных рассказало издание «Громадьске».

«Что-то здесь не то. Нас туда отправляют, но не объясняют, откуда можно эвакуироваться. Мы идем наугад, как слепые котята», — приводит слова перед отправкой одного из военнослужащих его сестра Наталья.

Она, как сообщает издание, обращалась к командованию подразделения брата, но там рассказывали о разных версиях его исчезновения. Как пишет «Громадьске», Наталья нашла десятки семей, чьи родственники были также в успенском мешке и которым командование подразделения ВСУ не дает ответов об их местонахождении.

В декабре прошлого года украинский военный корреспондент Юлия Кириенко-Меринова заявила, что командование ВСУ не дает приказа, чтобы вывести украинских бойцов из мешка под Курахово. Она отметила, что, когда российские военные окружили мешок с четвертой стороны, от командования все равно не последовало приказа об отводе солдат.