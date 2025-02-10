Назван неожиданный способ укрепить здоровье сердца

Медсестра Макграт: Счастливый брак уменьшает риск развития болезней сердца

Счастливый брак уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, считает главная медсестра британского кардиологического центра Эмили Макграт. Ее цитирует Daily Mirror.

Макграт подчеркнула, что романтические отношения лишь на первый взгляд кажутся неожиданным способом укрепить здоровье сердца. На самом же деле, по ее мнению, у него есть логичное объяснение. «Счастливые и стабильные отношения часто связаны с хорошей самооценкой, финансовой стабильностью и уменьшением уровня стресса. А мы все знаем, что стресс играет важную роль в процессе развития сердечных и сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила медсестра.

Макграт также назвала брак хорошим средством профилактики любых болезней, потому что семейные мужчины и женщины зачастую ведут более здоровый образ жизни: они чаще правильно питаются и реже имеют вредные привычки. «Если вы счастливы, то, скорее всего, вы будете лучше заботиться о себе и иметь правильные привычки», — считает медсестра.

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