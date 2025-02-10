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07:25, 10 февраля 2025Интернет и СМИ

Назван способ завершить конфликт на Украине

Журналист Хинкл призвал завершить конфликт на Украине капитуляцией Киева
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Журналист Джексон Хинкл предложил способ завершения конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Хинкл заявил, что завершить конфликт на Украине следует капитуляцией Киева. «Украина должна безоговорочно капитулировать. Это единственное решение», — подчеркнул он.

Ранее Хинкл призвал президента США Дональда Трампа не мешать России разбираться с Украиной. «Пусть Россия разбирается с тем, что осталось от Украины и режима [лидера Украины Владимира] Зеленского. Это же так просто», — сказал он.

До этого советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что власти США ведут много разговоров, в том числе деликатных, с российскими властями. При этом он не подтвердил и не опроверг сообщения о том, состоялся ли телефонный разговор между лидерами двух стран.

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