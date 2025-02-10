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20:04, 10 февраля 2025Наука и техника

Названы потенциальные заказчики российского Як-130М

«Рособоронэкспорт»: Страны Азии и Африки — потенциальные заказчики Як-130М
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Страны Азии и Африки, которые уже эксплуатируют российские самолеты, могут стать заказчиками модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М. Потенциальных покупателей машины назвал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает ТАСС.

Он отметил, что Як-130М получил радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и новейший комплекс бортовой обороны. Также самолет может нести расширенный набор средств поражения.

«Он [Як-130М] соответствует современным требованиям, предъявляемым как к учебно-боевым, так и к легким боевым самолетам. Его потенциальные заказчики — в основном страны Азии и Африки, которые уже эксплуатируют российские самолеты», — сказал Михеев в ходе выставки Aero India 2025 в Бангалоре.

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Он также подчеркнул, что производственные мощности российских предприятий позволят удовлетворить спрос на Як-130М на внутреннем и экспортном рынках.

В августе 2024 года проект модернизированного Як-130М представили на форуме «Армия-2024». Облик машины сформирован с учетом пожеланий заказчиков, которые уже купили Як-130. На Иркутском авиационном заводе работают над тремя опытными образцами самолета.

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